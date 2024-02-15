İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a gönderme
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzincan’daki maden kazası üstünden AK PArti adayı Murat Kurum’a gönderme yaptı. İmamoğlu, “Çevre Şehircilik Bakanlığı, görevini birçok konuda eksik yapmıştır” Dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beykoz Çubuklu’daki eski akaryakıt silolalarında incelemelerde bulundu.
Erzincan’da yaşanan maden kazasıyla ilgili Murat Kurum, İmamoğlu'nu siyasi malzeme yapmakla suçlamıştı. İnceleme sırasında İmamoğlu’na, Kurum'un sözleri soruldu.
İmamoğlu, altında Kurum’un imzası olan maden kazasıyla ilgili "Çevre Şehircilik Bakanlığı, görevini birçok konuda eksik yapmıştır” dedi ve diğer çevre projelriyle ilgili verilen mahkeme kararlarını hatırlattı.
- Çevre Şehircilik Bakanlığı, görevini birçok konuda eksik yapmıştır. Son dönemde çevre adına da iyi bir sınav verilmemiştir. Daha dün Kanal İstanbul meselesinde, ‘ya-pa-ca-ğız’ diye heceleyen bir akıl, şimdi, ‘Vatandaşın gündeminde olmayan, bizim de gündemimizde yoktur’ diyebiliyor. Ama bu U dönüşlerinin uzağında bir yapı değil, o yaptı.
Öte yandan İmamoğlu gözünün cumhurbaşkanlığı koltuğunda olduğunu bir kez daha gösterdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mısır Devlet Başkanı Sisi görüşmesi üzerinden hedef aldı.
- Bu U dönüşünün en somut örneğini, dün, Sevgililer Günü'nde yaşadık. Yani ‘Sisi mi İmamoğlu mu’ diyen Sayın Cumhurbaşkanı, dün, Mısır'da, ‘Sevgili kardeşim’ diyerek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız. Ama biz, memleketimizin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara, U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları, geri vitesiyle inşallah, ait oldukları yere göndereceğiz.