Türk halkı en çok hangi yemeği sipariş veriyor?



Lahmacun, online siparişte tahtını tavuk dürüme kaptırdı. Türkiye'nin 5 yıllık online yemek siparişi verileri açıklandı. Tavuk dürüm en fazla verilen yemek siparişi oldu.



Sektördeki büyümeyi GetirYemek CEO’su Yasemin Şişik Çelikboy değerlendirdi.

2023 yılında dünya online yemek siparişi sektörü yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğe ulaştı , Türkiye’de de pazarın 2024’te 150 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor.

Türkiye'nin 2024'te yemek siparişinde dünya ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 40’ı geçmesi bekleniyor.



İş yerlerinden tavuklu ürünler tercih edilirken, onu kahve ve içecekler takip ediyor. Siparişlerin yarısı akşam saat 6'dan sonra veriliyor. Hafta sonu ise ortalama sipariş miktarı hafta içine göre yüzde 50’den daha fazla.



