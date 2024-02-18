Rusya Donetsk'in Avdiyivka şehrini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya Donetsk'in Avdiyivka şehrini kontrol altına aldı
Rusya Donetsk'in Avdiyivka şehrini kontrol altına aldı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

"Merkez" askeri grubuna bağlı birliklerinin Donetsk bölgesindeki diğer yerleşim birimlerinin ele geçirilmesi yönünde saldırılara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şoygu, Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Avdiyivka için çatışmalarda son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı 1500 asker oldu." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # Ukrayna # Donetsk
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