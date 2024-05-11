Rusya Harkov'a girdi! Rusya 6 bölgede daha kontrolü sağladı

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da Rus kuvvetleri altı yerleşim bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Çaıtşmaların sürdüğü bölgede Rus kuvvetleri daha fazla ilerlemeye çalışıyor.

Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı. Rusya, Belgorod bölgesi ile doğrudan sınırda bulunan 5 köyde kontrolü sağladı.

Rus birliklerin, Donetsk bölgesindeki Keramik köyünde de kontrolü sağladığı belirtildi.

Ukrayna Savuma Bakanlığı ise bölgeye takviye birliklerin gönderildiğini bildidi.

Rus ordusu, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği Patriot hava savunma sistemini İskender füzesiyle imha etti. Patriotun vurulma anı insan hava aracından kaydedildi.

Zor durumda olan Ukrayna kuvvetlerinin ise Bahmut bölgesinde hareketli olduğu görüntülendi.