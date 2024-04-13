Rusya'dan dosta güven, düşmana korku veren füze denemesi!

Savunma sanayisi alanındaki atılımlarını sürdüren Rusya, kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.

Editör: Kıvanç Özdal
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Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. Denemenin Rusya ile Atlantik Cephesi arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapılması dikkat çekti.


Rusya ile Atlantik Cephesi arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde bu denemenin yapılması dikkat çekti.

Konu hakkında Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemleri açısından devlet testinin bir parçası olduğu belirtildi. Bu denemenin amacının Rus ordusunda hizmet veren füzelerin stabilitesini teyit etmek olduğu kaydedildi.

Zehir tacirleriyle mücadele!Zehir tacirleriyle mücadele!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rusya # balistik füze denemesi
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