Zehir tacirleriyle mücadele!

Samsun'da polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla çok sayıda narkotik madde ele geçirdi. Olayla ilgili 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Zehir tacirleriyle mücadele!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince 204 adet sentetik ecza, 150,45 gram esrar, 1,75 gram sentetik kannabinoid 0,50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak, tefecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 1 şahıs yakalandı. 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Samsun # uyuşturucu # zehir tacirleri
Çok Okunanlar
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!
Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk
Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk
Tahliye edilenlerin sayısı 112'ye ulaştı
Tahliye edilenlerin sayısı 112'ye ulaştı
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini vurdu
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini vurdu
Bolu'da bayram tatili dönüş trafiği yoğunluğu devam ediyor!
Bolu'da bayram tatili dönüş trafiği yoğunluğu devam ediyor!
Öne Çıkanlar Süleymancılar'a sahip çıkan FETÖ'cü Bold Medya, Perinçek'i hedef aldı! | Ulusal Haber Süleymancılar'a sahip çıkan FETÖ'cü Bold Medya, Perinçek'i hedef aldı! | Ulusal Haber Alzheimer tarih mi oluyor? Alzheimer tarih mi oluyor?