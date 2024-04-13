Zehir tacirleriyle mücadele!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince 204 adet sentetik ecza, 150,45 gram esrar, 1,75 gram sentetik kannabinoid 0,50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapmak, tefecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 1 şahıs yakalandı. 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.