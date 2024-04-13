Zehir tacirleriyle mücadele!
Samsun'da polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla çok sayıda narkotik madde ele geçirdi. Olayla ilgili 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince 204 adet sentetik ecza, 150,45 gram esrar, 1,75 gram sentetik kannabinoid 0,50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak, tefecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 1 şahıs yakalandı. 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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