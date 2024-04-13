Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Günhan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.