Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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 Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Günhan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.

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