Rusya'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında yeni hamle

Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasından sonra, Rusya nükleer füzelerin fırlatılmasında kullanılabileceğini belirttiği İskender füze sistemini Belarus'a teslim etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.