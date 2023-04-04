Rusya'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında yeni hamle
Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasından sonra, Rusya nükleer füzelerin fırlatılmasında kullanılabileceğini belirttiği İskender füze sistemini Belarus'a teslim etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirti.
Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasından sonra, Rusya nükleer füzelerin fırlatılmasında kullanılabileceğini belirttiği İskender füze sistemini Belarus'a teslim etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.
Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İskender füze sisteminin Belarus’a teslim edildiğini duyurdu.
Şoygu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi Belarus Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Bu sistem hem konvansiyonel hem de nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip.” diye konuştu.
Bununla birlikte Şoygu, Rus ordusunun eğitim alanlarından birinde Belarus personelinin İskender'in kullanımına ilişkin eğitiminin dün başladığını söyledi ve Minsk'in bazı askeri uçaklarının düşman hedeflerini nükleer füzelerle vurma yeteneği kazandığını açıkladı.