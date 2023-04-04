MSB'den tepki çeken NATO paylaşımı: "Birlikte güçlüyüz" diyerek övdü

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye için savunma örgütü değil tehdit olan NATO'nun 74’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma vatandaşlar tepki gösterdi.

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NATO üslerinin namluları Türkiye'ye dönükken Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun 74’üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım yaptı.

NATO'nun 74’üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı paylaşımda, "1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz NATO'nun 74’üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birlikte daha güçlüyüz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte cumhuriyet döneminde elde ettiği birçok kazanımın altı oyulmaya başlandı.

Tüm bunlara rağmen Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından NATO'ya "Birlikte daha güçlüyüz" içerikli kutlama mesajı paylaşılmasına vatandaşlardan tepki geldi.

Sosyal medya kullanıcıları Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgularken düşmanca faaliyetlerine dikkat çekti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya geldi. Yunanistan'daki Türkiye'yi tehdit eden NATO üsleri konuşulmazken Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğinde bulunuldu.

# Milli Savunma Bakanlığı # nato

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