Ankara'da Keşmir Kuşatma günü anıldı

Keşmirlilerin Birleşmiş Milletler, Pakistan ve Hindistan tarafından vaat edilenlere karşılık kendi kaderlerini tayin hakkını elde etmeye kararlı olduğu vurgulandı.

- Güçlü olan haklıdır derler ben tam tersini söylüyorum. Haklı olan güçlüdür. Haklı olan güçlüdür dediğimiz Keşmir de haklı olan öldürülen zulme uğrayanlardır.

- Keşmir meselesi insanı yönüyle değil daha geniş bölgede endişe kaynağıdır. Keşmir sorunu hem Hindistan hem Pakistan'da kaynakları engelledi.

Keşmirlilere özel haklar vererek Keşmir’e otonom statü tanımasını içeren maddelerin Hindistan anayasasından kaldırılmasını içeren “Keşmir Kuşatma Günü”nü Ankara'da anıldı.

Pakistan Büyükelçiliği’nde yapılan törende elçilik adına Müsteşar Abbas Sarwar Qureshi konuşma yaptı. Müsteşar, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değindi.

- Keşmir konusundaki tutumlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz. Ben Türkiye'ye geldim. Şu anda Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler Keşmir üzerinden çok ilerledi, kendimi evimde hissediyorum.

Meclis Pakistan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in de törene gönderdiği mesaj okundu.