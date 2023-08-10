Hakan Fidan'dan Büyükelçiler Konferansı hakkında çarpıcı açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

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Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından değerlendirmelerde bulundu.

14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört tarafında görev yapan büyükelçilerle yaklaşık bir hafta süreyle bir araya gelme fırsatları olduğunu belirten Fidan, "Tabii bu sürede çok yoğun bir çalışma temposu içinde olduk. Özellikle Türkiye Yüzyılı'nda öncelikleri nelerdir? Yapması gerekenler nelerdir? Bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır? Bunları derinlemesine analiz ettik. Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık." ifadesini kullandı.

Fidan, konferans kapsamından büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini aktararak, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyükelçilerimize aktarma fırsatı buldu. Bu gerçekten bizim için büyük bir onurdu. Çünkü dış politika çerçevemizi çizen bu vizyonla biz Dışişleri Bakanlığı olarak merkezde, alanda da büyükelçilerimiz bunun altını doldurmak için her türlü gayreti yerine getireceğiz." diye konuştu.

Büyükelçilerin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da ziyaret ettiklerini söyleyen Fidan, "Meclis Başkanımız da büyükelçilerimizle bir araya gelerek, büyükelçilerimize Büyük Millet Meclisimizin desteğini yineledi ve büyükelçilerimizden siyasi partilerimiz arasında olan milletvekillerimizin de taleplerini, beklentilerini iletti." dedi.

"BÜYÜKELÇİLERİMİZ ALANDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI VE GÖZLEMLERİNİ AKTARDI"

Bakan Fidan, konferansın çok verimli geçtiğini, bu yıl formatta da biraz değişiklik yaptıklarını, bakanlar ve kurum başkanları tarafından tek başına sunum yapma yerine bu sene toplu katılımla bir panel formatında büyükelçilerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

- Sadece kendi aramızda bir araya gelerek bakanlık merkez teşkilatı ve büyükelçilerimiz olarak çalışmadık, belli konularda bakanlarımızla, kurum başkanlarımızla bir araya geldik. Özellikle ekonomi, finans, turizm, kültür, güvenlik, bilim, teknoloji konularında ilgili bakanlarımızla ve kurum başkanlarımızla bir araya gelerek toplamda 3 panelle büyükelçiliklerimizle konuları detaylı soru-cevap şeklinde tartışma ve görüşme imkanımız oldu. Burada bakanlarımız ve ilgili kurum başkanlarımız kendi kurum perspektifleri açısından dış politikada olması gerekenlere ilişkin vizyonlarını sundu. Büyükelçilerimiz alanda karşılaştıkları sorunları aktarma fırsatı buldu aynı zamanda gözlemlerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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