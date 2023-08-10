KKTC'li Bakan Erhan Araklı: "Sıradaki adım doğrudan uçuşlar olacaktır"

Rusya’nın KKTC’de konsolosluk hizmetleri için ofis açma hazırlığı, tanınma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs’taki Rus nüfusu ve sermayesinin KKTC’ye kaydığına dikkat çekti. Bir sonraki adımın Moskova ile doğrudan uçuşlar olacağını vurguladı. Rusya’nın er yada geç KKTC’yi bir ortak olarak düşünmesi gerektiğini belirten Arıklı, “Rusya tanımayı da gündemine alacaktır” dedi. Öte yandan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Rusya’nın ofis adımını ‘KKTC’nin tanınma sürecini hızlandıracak önemli bir aşama’ olarak değerlendirdi.

Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konsolosluk hizmetleri için ofis açma hazırlığında… Moskova’nın adımı, KKTC’nin tanınma yolunda önemli bir aşama olarak yorumlandı.



Ulusal Kanal yayınına konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki Rus nüfusu ve sermayesinin, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında KKTC’ye kaydığına dikkat çekti. Rusya’nın ofis açma adımının, diğer ülkelere de örnek olacağını söyledi. Arıklı, bir sonraki adımın ise Moskova ile doğrudan uçuşlar olacağını vurguladı.

Erhan Arıklı, Rusya’nın, Abhazya, Osetya ve Kırım konularında Türkiye ile aynı sorunları yaşadığına dikkati çekti. “Rusya, ilerleyen süreçte KKTC'yi tanımayı da gündemine alacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Temmuz ayında bir dizi temaslarda bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Rusya’nın ofis açma kararını, ‘KKTC’nin tanınması sürecini hızlandıracak önemli bir adım’ olarak değerlendirdi.





- Rusya’nın KKTC’de Konsolosluk hizmeti verecek ofis açması, önümüzdeki sürece ilişkin çok anlamlı bir adım ve beyandır. Bu adım, KKTC’yi devlet olarak tanıtma mücadelesinde bize yol gösteriyor. Doğru strateji ve siyasetlerle, Rusya KKTC için çok daha ileri adımlar atmaya hazır.

- Yalnız Rusya değil, Abhazya, Vatan Partisi ile imzaladığı ortak bildiride KKTC’yi tanımaya hazır olduğunu resmen ilân etti. İran,TDT'ye girme isteğiyle KKTC konusundaki tavrını gösteriyor. Çok sayıda devlet akıllı bir dış politikayla hızla KKTC’yi tanıma rotasına girer.

Bursalı, KKTC’nin tanınması yolunda Ankara’nın dış politikada atacağı adımların önemine vurgu yaptı. ABD’nin Ege’deki üslerini hatırlatarak, ABD ve NATO’dan Türkiye’ye yönelen tehlikelere dikkat çekti.

- Burada can alıcı nokta, Ankara’nın tavrıdır.Bütünlüklü bir strateji ve cesur bir tavır lazım.Ukrayna’da ve her cephede ABD-İsrail-NATO merkezli tehdidine karşı konumlanmamız gerekiyor. Türkiye Abhazya’yı tanır, Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu kabul ederse, Rusya KKTC’yi tanır.