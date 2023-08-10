Afrikalı siyasetçi Vatan Partisi ile buluştu! Toplantıda emperyalizme karşı mücadele vurgusu

Pan-Afrikanist Acil Durum hareketinin lideri Kemi Seba, Vatan Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmede başta Nijer olmak üzere Afrika'daki son gelişmeler de ele alındı. Toplantıda Vatan Partisi ile Afrika'daki antiemperyalist hareketler arasında işbirliğini artırmaya yönelik somut adımlar görüşüldü.

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Afrika'da Fransa ve ABD zor günler yaşıyor. Son olarak Nijer halkı Batı emperyalizmini ülkesinden kovuyor.

Vatan Partisi, Afrika'da yaşanan gelişmeleri Afrikalı Siyasetçi Kemi Seba ile görüştü. Pan-Afrikanist Acil Durum hareketinin lideri Kemi Seba, Vatan Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmede başta Nijer olmak üzere Afrika’nın Sahel bölgesinde yaşanan son gelişmeler de ele alındı.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Seba’yı Vatan Partisi’nin İstanbul İl Merkezi’nin kapısında “Evinize hoş geldiniz” diyerek karşıladı.

Vatan Partisi’nin ayağa kalkan Afrika’yı çok yakından izlediğini ve kurulan anti-emperyalist yönetimlerle birlikte olduğunu belirten Şule Perinçek, “Kaderlerimiz ortak. Asya’dan Afrika’ya ve Latin Amerika’ya yeni bir dünyayı birlikte kuracağız” dedi.

Şule Perinçek’in başkanlığındaki heyetle görüşen Kemi Seba, kurulan ilişkinin uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

- Normalde toplantıya bir heyet olarak katılmayı planlamıştık. Ancak Nijer'deki gelişmelerin ardından örgütün uluslararası bürosunun üyelerini Niamey'e gönderdim.
- Sizinle burada pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunmak örgütüm açısından son derece önemli. Çünkü şu anda Sahel bölgesindeki gelişmeler çok önemli. Batı sömürgecileri bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Burkina Faso'da, Mali'de, bütün bölgede Batı etkisini, Batı'nın yeni sömürgeciliğini Afrika'nın bu bölgesinden dışarı itmek için mücadele ediyoruz. Bizim için jeopolitik açıdan çok kutuplu dünyada aynı görüşü paylaştığımız örgütlerle bağlantı kurmak çok önemli.

Kemi Seba, Nijer’de yaşanan askeri müdahalenin Fransız kuklası yönetime karşı olduğuna işaret etti. Mali ve Burkina Faso’da başlayan Afrika’da bir birlik devleti kurulması sürecine Nijer’in de katılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Seba ayrıca; Nijer’de kurulan yeni yönetimin Türkiye, Rusya ve Çin’in desteğini çok önemsediğini kaydetti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # afrika # Nijer

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