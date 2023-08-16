Pakistan'dan Türkiye'ye mesaj! "İki ülke her zaman birbirinin yanında oldu"

Pakistan'ın 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlık yılı Başkentte de kutlandı. Bağımsızlığın 76'ncı yılımda Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükeçiliği'nde bir program düzenlendi:

- Hindistan Müslümanları, kendi bireysel ve toplu yaşamlarını İslam'ın öğretilerine göre özgürce düzenleyebilecekleri bir vatan istiyorlardı. Bu gün, bizim sömürge yönetiminden kurtulma arayışımızda demokratik ve siyasi bir mücadelenin doruk noktasına işaret ediyor.



Programa Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif mesaj gönderdi. Mesajlarda Keşmir'in durumuna ilişkin de vurgular öne çıktı. Keşmir halkına Hindistan işgaline karşı siyasi ve diplomatik desteğin süreceği sözü verildi:

- Bu önemli günde, Hindistan'ın Yasadışı İşgali Altındaki Cammu ve Keşmir'de onlarca yıldır Hint zulmüne maruz kalan mazlum kardeşlerimizi de hatırlayalım. Keşmirli kardeşlerimizin yanındayız ve onlara meşru kendi kaderini tayin hakları için sarsılmaz bir şekilde ve sürekli olarak siyasi, diplomatik ve manevi destek sözü veriyoruz.

- Pakistan fikri, hayal edebileceğimizden çok daha büyüktü. Kongre tarafından savunulan çoğunlukçuluk ilkesi altında yaşama korkusuyla şekillenen bir özlemdi. Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden Yasadışı Hint İşgal Altındaki Cammu ve Keşmir'in ezilen halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz.



Pakistan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ise konuşmasında Türkiye ve Pakistan ilişkilerine dikkat çekti.