Çin, Türkiye’ye Varışta Vize veriyor! Varışta Vize nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti, iş insanları için yeni bir uygulama hayata geçiriyor. "Varışta vize" uygulaması dönemi başlıyor.



Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ekonomik ve ticari faaliyetler için Çin'e seyahat edecek kişiler için düzenleme kararı aldı.



Düzenleme öncesi tek girişli ve kısa süreli seyahatlerde Çin'e sık sık gidip gelen iş insanları, Çin'e dönmeleri gerektiğinden tekrar vize başvurusu yapmak zorunda kalıyordu.



Çin'e kısa süreli ticari amaçlı seyahat edecek iş insanları artık seyahatlerinde vize izni almak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.



Çin'e seyahat etmelerine izin veren ve yalnızca acil durumlarda resmi bir yazıyla kullanılan liman vizesi sistemi de yeni düzenleme ile uygulamadan kalkacak.



3 Ağustos’ta Çin basınına açıklama yapan Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi Yuan Xiguo, ilgili çalışmaların başladığını duyurmuştu. Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.



Çin ile iş yapmayı kolaylaştıracak olan bu sistem sayesinde iş insanlarının ülkeye girdikten sonra, üç yıl geçerli çok girişli iş vizesi almaları da mümkün olacak.



Öte yandan, Çin'de oturma izni başvurusunda bulunan yabancıların başvuru işlemleri sırasında pasaportlarını ellerinde tutabilecekleri de belirtiliyor.