İran'ın İstanbul Başkonsolosu Mabudi Far Ulusal Kanal'a konuştu: "Saldırıyı özgürlük olarak sunuyorlar"

Başta İsveç ve Danimarka olmak üzere Avrupa'da İslam düşmanlığı devam ediyor. Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları düşünce özgürlüğü arkasına gizlenerek Avrupalı devletler tarafından teşvik ediliyor. Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim ile birlikte Müslüman halkların yaşadıkları ülkelerin bayrakları yırtılıyor, ayaklar altına alınıyor.

İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığını değerlendirdi. Mabudi Far, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan bu tür eylemlerin polis koruması eşliğinde yapıldığına dikkat çekti. Mabudi Far, polis korumasının bu tür eylem yapmayı planlayanları cesaretlendirdiğinin altını çizdi. İran'ın İstanbul Başkonsolosu, "Müslüman olsun Hıristiyan olsun farketmez, bir ümmetin kutsal kitabına kimse bu tür saldırılar düzenleyemez" dedi.

Mabudi Far, açıklamasında şunları söyledi:

- Bu gibi eylemler de bu ülkelerin yöneticilerinin dolaylı veya dolaysız izniyle oldu. Danimarka ve İsveç'teki devlet yönetimi ve aynı zamanda bazı Batı ülkelerinin liderleri bunu ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiler. Batı'nın düşünürleri özgürlüğün tanımını yaparlarken sınırı başkasının özgürlüğüne herhangi bir darbe ve herhangi bir negatif etki yaratmamak olarak çizmişlerdir. Ne yazık ki bizim dinimize yapılan saldırılarda bu hiç göz önüne alınmadı.

- Batılı ülkeler, bu suçlu şahıslara karşı herhangi bir eylemde bulunmadılar, yaptırım uygulamadılar. Demek ki bunun defalarca yapılmasında da herhangi bir yaptırımda bulunmayacaklar. En azından İslam ülkelerinin beklentisi, kutsal kitaplarına bir hakaret oluyorsa o ülkenin ona bir tepki göstermesi. Saldırıyı yapanların polis himayesinde olması başkalarına da motivasyon sağlıyor. Başkaları da bunları görüp İslam'a karşı eylemlerini daha rahat yapabiliyorlar.

İran'ın İstanbul Başkonsolosu, bu saldırıların sadece Müslümanlara karşı değil, insanlığa karşı olduğunu söyledi. Somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.