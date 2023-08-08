Ekonomide çıkış Avrupa Birliği mi? Türkiye kriziden çıkışı Batı'da arıyor

Ekonomi yönetimi krizin çözümü için yönünü Batı'ya dönerken Avrupa Birliği ile ortak yol haritası izlenecek. Hatta bu konuda bir uzlaşı sağlandığı ifade edildi. Türkiye bu adımla bağımsızlığını riske mi atıyor? Yanıt haberimizde...

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Hükümet ekonomik krizin çözümünü Batı'da arıyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaşıldı. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, Avrupa Birliği ile ticarette yeni diyalog döneminin başladığını belirtti.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu var. Gümrük Birliği anlaşması Türkiye'nin diğer ülkelerle ticaretini olumsuz etkiliyor.

Öte yandan bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak.

Peki bu kısıtlama yerinde bir karar mı?

Bu gelişmelerin yanı sıra artık bir gram altında, altın üretilmeyecek. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türkiye # avrupa birliği # ekonomik kriz

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