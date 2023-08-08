Türkiyen'nin savunmasını yapanlar yoksulluk sınırı altında! İşte savunma sanayisi işçilerinin talebi

Türk Ordusunun savaşma kabiliyetini yükselten, milli silahların üretiminde gece gündüz çalışan kamu işçileri de enflasyondan nasibini aldı. Fırtına obüsünü üreten, milli gemilerin yapımında rol alan işçilerin aldığı maaş yoksulluk sınırı altında kaldı.

Türk Harb-İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy, savunma sanayide çalışan bir işçinin maaş hesabını Ulusal Kanal’a anlattı. Ulusoy verilen rakamlarda ikramiyenin dahil edilmediğini belirtti.

Emekçilerin aldığı maaşta kesintiler dikkat çekiyor. En dikkat çekeni ise vergi dilimleri.

Ekrana gelen ücretlere ikramiye ve yanlar dahil edilse de bir işçinin aldığı maaş yoksulluk sınırı olan 33.788,80 TL’nin de altında kalıyor.

23 Şubat 2023 yılında imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne göre Eylül ayında savunma sanayi işçisine yüzde 15 zam yapılacak. Emekçiler enflasyon nedeniyle bu zamma ek olarak 8 bin lira seyyanen zam istiyor.

Türk Harp İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy kamu işçisini enflasyona karşı korumak için hem hükümeti hem de Türk-İş yönetimini göreve davet etti.