Tarım ve Orman Bakanlığı pancarda sınıfta kaldı
Bu sezon şekerin tadı kaçacak. Pancar fiyatını dört gözle bekleyen üreticiler hüsrana uğradı. Ton başına 2 bin 800 lira bekleyen üreticilere 2 bin 375 lira verildi. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Bu rakam üretim alanlarının daralmasına neden olur" dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı diğer ürünlerde olduğu gibi pancar fiyatında da sınıfta kaldı.
Üretici maliyetinin üstünde fiyat bekliyordu, öyle olmadı. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker, taban fiyatını 2 bin 375 lira olarak açıkladı.
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, açıklanan fiyatın yetersiz olduğunu söyledi.
Üretici ve ziraat odaları, şeker fabrikalarının yeniden özelleştirilmesinin gündeme gelmesinden endişe duyuyor.
Çözümün üretimin desteklenemesi olduğunu belirten Suiçmez, yetkilileri göreve çağırdı. Suiçmez, "Destek bütçesi artırılacak, destek zamanda verilecek, girdilerde indirim olacak, en önemlisi kar sağlanarak taban fiyat verilecek." dedi.