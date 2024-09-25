Aydın'da zeytin sezonu başladı! Üretici fiyattan memnun değil

Aydın'da zeytin sezonu başladı. Komisyoncuların biçtiği fiyat üreticiyi memnun etmedi. Birinci kalite sofralık yeşil zeytin 50 lira, ikinci kalite 25-30 lira arasında. Çiftçi, "Girdi maliyetleri yüksek bu rakamlarla zarar ederiz" diyor.

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Gübre attılar, kurt ilacı verdiler, sulamasını yaptılar... Sıra hasata geldi.

Girdi maliyeti yüksek, işçi yevmiyesi 1200 lira. Ancak birinci kalite sofralık yeşil zeytinin kilogramı 50 lira, ikinci kalite 25-30 lira arasında.

Çiftçi maliyetleri karşılayamaz durumda. Bir de zeytin fiyatının düşük olması sezonun kötü geçeceğine işaret ediyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hasat yapan üreticiler, zeytini ucuza vermek istemiyor.

Zeytin üreticileri de domates üreticisiyle aynı kaderi paylaşmak istemiyor.

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aydın Zeytin girdi maliyetleri
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