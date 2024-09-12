146 Polonez Gıda işçisi 55 gündür haklarını arıyor

55 gündür hakları için mücadele veren Polonez Gıda işçileri, direnişlerine bu kez de gün ağırmadan başladılar.

Sabahın erken saatlerinde fabrika önünde buluşan işçiler, hukuksuz bir şekilde kaçak işçileri işe alan işverene tepki gösterdi.)))

Sendika, işverene yaptığı işe iade çağrısı yanıt bulmazsa 81 ilde tüketimden gelen güçlerini kullanarak Polonez ürünlerine boykot başlatacaklarını duyurdu.

Her gün içeride iş kazası yaşandığını belirten sendika, "Fabrikada çalışan bu işçilerin sigortası bile yok" dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Yönetimi, sabah saat 5'te işçileri ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, iş vereni uyardı, "Sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin yerine gündelik işçi alamazsın" dedi.

İbrahim Okan Özkan, "Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan 146 işçiden bir devlet düşmanı çıkacağını beklemesin. Bir polis düşmanlığı çıkacağını beklemesin. Buradaki 146 işçimiz ve bütün mücadele eden vatandaşlarımız milletine sahip çıkar. Türk bayrağına sahip çıkar. O yüzden emek ve vatan davasını birlikte savunan Polonez işçileri er yada geç kazanacaktır. 55 gündür yılmadık yorulmadık kol kola omuz omuza azimle ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdük. Bu mücadelenin sonu zaferdir arkadaşlar!" dedi.