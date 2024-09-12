Deterjan ve parfümlerdeki tehlike

ABD’de yapılan araştırmada, bazı kimyasalların çocuklar üstündeki etkisi incelendi. Buna göre, kız çocukları deterjan, parfüm veya kişisel bakım ürünlerindeki kimyasallara maruz kaldıkları için ergenliğe daha erken giriyor. Araştırmacılar, durumun sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

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Deterjan ve parfümlerdeki tehlike
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Yapılan yeni bir araştırma, deterjan ve parfümlerdeki bazı kimyasalların kız çocuklarının erken yaşta ergenliğe girmesine neden olabileceğini gösterdi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri araştırmacıları, yaygın kullanılan bazı kimyasalların çocuklar üstündeki etkisini inceledi.

Araştırmacılar, erken ergenliğin, psikolojik ve sosyal sorunlar, obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve meme kanseri gibi sağlık risklerini artırabileceğini belirtti. Kimyasal maddelere maruz kalmanın kız çocuklarında ergenlik sürecinde kilit rol oynayan belirli reseptörleri, yani hücrelerin yüzeylerinde veya iç kısımlarında bulunan ve algaç işlevi gören proteinleri, tetikleyebildiği ifade edildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünden Natalie Shaw, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, ekibin kızların ergenliğe erken girmesine neden olacak birkaç madde tespit ettiğini söyledi.

Shaw, özellikle parfümlerde bulunan ve kimyasal olan "misk amberi" gibi bileşiklerin zararlarına dikkati çekti.

Son yıllarda kız çocuklarının ergenliğe daha erken girdiğini ifade eden Shaw, ebeveynleri, çocukları için kişisel bakım ürünleri seçerken ve kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Araştırmanın sonuçları, Oxford Academic 'in "Endocrinology" dergisinde yayımlandı.

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