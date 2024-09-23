Vatan Partisi'nin acı kaybı! Erdoğan Bakan son yolculuğuna uğurlandı

Vatan Partisi'nin önder kadrolarından Erdoğan Bakan, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan için Söke Avşar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Vatan Partisi MKY üyesi Ali Mercan, Vatan Partisi MKK üyesi ve Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel, Vatan Partisi Söke İlçe Başkanı Mehmet Beydoğan ve çok sayıda kişi katıldı.

Erdoğan Bakan köy mezarlığında toprağa verildi.