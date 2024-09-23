Vatan Partisi'nin acı kaybı! Erdoğan Bakan son yolculuğuna uğurlandı
Vatan Partisi'nin önder kadrolarında yer alan Erdoğan Bakan, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Bakan'ı son gününde Vatan Partisi yöneticileri yalnız bırakmadı.
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Vatan Partisi'nin önder kadrolarından Erdoğan Bakan, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bakan için Söke Avşar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Vatan Partisi MKY üyesi Ali Mercan, Vatan Partisi MKK üyesi ve Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel, Vatan Partisi Söke İlçe Başkanı Mehmet Beydoğan ve çok sayıda kişi katıldı.
Erdoğan Bakan köy mezarlığında toprağa verildi.