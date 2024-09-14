Antalya'da falezlerin bir bölümü "kesin korunacak hassas alan" kapsamından çıkarıldı! Antalya Kent Konseyi karara tepki gösterdi

Antalya’da doğal SİT alanında bulunan falezlerin bir bölümü “kesin korunacak hassas alan” kapsamından çıkarıldı. Antalya’nın gerdanlığı sayılan bu eşsiz doğa harikasının oluşumu beş milyon yıldan fazla sürdü. Şimdilerde ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile her türlü müdahaleye açık hale getirildi.

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Haber-Kamera: Hanife Yalçın

Antalya’nın gerdanlığı olarak bilinen, kentin simgeleri arasında yer alan falezlerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘’kesin korunacak hassas alan’’ kapsamından çıkarıldı.

Alınan karara Antalya Kent Konseyinin tepkisi gecikmedi. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, falezlerin yıllardır hoyratça kullanıldığını ifade etti.

Semanur Kurt, "Biz falezlerin değerini bir türlü ne yönetimler olarak anlayabildik ne halk olarak anlayabildik. İlk baştan bu yana falezlerde ki taşlar kırılıp dökülüp lüks villaların bahçelerin aksesuarları oluşturuldu. Satıldı kamyon kamyon dışarılara ve hala da bunların devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü Antalya’ nın geneli falezler ve traverten yapıyla kaplı." dedi.

Semanur Kurt’ a göre yerel yönetimler kent değerlerinin korunmasında yeterince çaba göstermedi. Kurt, "Belediyeler bu güne kadar burayla ilgili koruma amaçlı bir imar planı hazırlamadılar. Aslında koruma amaçlı bir imar planı olsaydı bu kadar kolay hassas alan dışına çıkarılamayacaktı. Son derece önemli bir alan baktığınız zaman falezlerin başlangıcı varyantın olduğu bölge ve Konyaaltı sahilinin tam anlamıyla izlenebildiği seyir terası." dedi.

Dünyada örneğine az rastlanan falezler üzerindeki kaçak yapılaşmalara son verilmezse Antalya’nın kimlik değerleri yok olacak. Kent konseyi acil önlem çağrısı yaptı.

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