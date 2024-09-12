Sarar mağaza çalışanları toplu iş sözleşmesi için grevde
Sarar mağaza çalışanları grevin 15’inci gününü tamamladı. "Emeğe sadakat şerefimizdir" diyen emekçiler bir an önce toplu sözleşmeyi imzalayıp işlerine geri dönmek istiyor. Grevdeki işçileri ziyaret eden Cumhuriyet Kadınları Derneği de emekçilere destek verdi.
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“Emeğe sadakat şerefimizdir” diyerek greve çıktılar. Sarar mağaza çalışanları, grevin 15. gününü geride bıraktı.
Öz-Büro İş Sendikası’nda örgütlü Sarar emekçileri yeniden iş başı yapmak istiyor.
Grevdeki çalışanların talepleri ise çok açık. Toplu iş sözleşmesinin imzalanarak işlerine geri dönmeyi istiyorlar.
Sendika’nın 2 nolu Şube Başkanı Fatih Danışan, toplu sözleşme taleplerini sıraladı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği de grevdeki mağaza çalışanlarını yalnız bırakmadı.