Türkiye ile Özbekistan arasında "Yol Haritası" belgesi imzalandı

Türkiye, Özbekistan’a diplomatik çıkarma yaptı. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın üçlü toplantı formatında istişareler yapmak üzere Özbekistan’ı ziyaret etti.

Türk heyeti, Özbekistan’lı üst düzey heyetle bir araya gelerek iki ülke arasında "Yol Haritası" belgesini imzaladı.

Başkent Taşkent’te Özbek mevkidaşı Bahtiyar Saidov ile bir araya gelen Bakan Hakan Fidan iki ülke arasındaki işibriliğinin önemini vurguladı. Hakan Fidan, "İki ülke arasındaki stratejik işbirliğini modern zamanların hem ihtiyaçlarına hem de meydan okumalarına cevap verecek şekilde tahkim etmek, kurumsallaştırmak hem Türk dünyası açısından hem de iki ülke açısından fevkalade önemlidir." dedi.

Bakan Ali Yerlikaya da Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile bir araya geldi. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin terörle mücadele, göç yönetimi ve iki ülkenin kolluk güçleri arasındaki iş birliğini güçlendireceklerini belirtti.