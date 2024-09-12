Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Olay aydınlatılmaya başlandı! Annesi ve abisinin de olduğu 9 kişiye tutuklama talebi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla kapatılmış vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştu.

Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin'in amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar da jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini ileri süren Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

9 KİŞİYE DAHA TUTUKLAMA TALEBİ! ANNESİ VE AĞABEYİ DE VAR

Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, 2 ağabeyi, 4 amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye getirildi.

Zanlılardan aralarında annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) ve R.A. (15) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran'ın "Suç delillerini yok etmek", diğer 6 şüphelinin ise "Suçluyu kayırma ve suç delilerini yok etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.