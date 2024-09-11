AK Parti huzurevlerinin huzurunu kaçırdı

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerine enflasyon oranından 7 kat daha fazla zam yapıldı. AK Parti hükümeti huzurevlerindeki huzuru kaçırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye genelinde hizmet veren huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300-360 arasında zam yaptı.

İllere göre değişen yeni fiyat uygulamalarına göre Antalya'da tek kişilik oda fiyatı 3650 TL'den 10.800 TL'ye çift kişilik oda fiyatı 2200 TL'den 9700 TL'ye yükseldi. Daha önce ücretsiz olan çay kahve gibi içecekler ise ücrete tabi tutuldu.

Antalya Üretken Bilge Yaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Cengiz Çöpelli, fiyat artışının yaşlıların yaşam koşullarını sarstığını ifade etti.

Mustafa Cengiz Çöpelli, "Ülkemizdeki asgari emekli maaşı 12.500 liraya yükseldi ama bugün 12.500 liraya bir emeklinin huzurevinde kalabilmesi mümkün değil. Orta ve üst gelir haricinde alt gelir grubunda ki emeklilerimizin bu ücretleri karşılayabilmeleri mümkün değil. Onun için ülkemizde gerçekten yaşlılarımız bugünleri gerçekleştirmiş olan geçmişin liderleridir. Onların toplumda hakettikleri yeri ve değeri elde etmeleri hakettikleri yaşam konforunda yaşamaları gerekmektedir. Yaşlıları insanlara muhtaç hale getirmemeliyiz. Çünkü bugün ülkemizde köyden kente geçişin hızlanmış olması süratli bir şekilde çekirdek aileye dönüşmüş olmamız, gençlerimizin yaşlılara, emeklilere bakmasını ortadan kaldırmıştır. Çünkü onlar kendi yaşamlarını bile zor ayakta tutabilmektedirler. Bu durumda yaşlılarımız gerçekten çaresiz duruma düşmektedirler." dedi.

Cengiz Çöpelli, ilgili kurum ve kuruluşlardan yaşlıların önünde duran bu temel soruna acil çözüm bulmalarını istedi. Çöpelli, "Çok acil olarak onların önlerinde yaşam standardını koruyabilme, ayakta durabilme sorunu bulunmaktadır. Nedir birincisi ekonomik zorluklar yaşamaktadır. Biz devletten, yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan bunun ortadan kaldırılmasını bekliyoruz." dedi.