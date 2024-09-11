Evlat nöbetinden DEM Parti'ye tepki: "Siz önce dağa gönderdiğiniz binlerce Narin'in hesabını verin"

Hepimizi üzen Narin cinayetini istismar ederek Diyarbakır’da hesabını soracağız sloganlarıyla yürüyüşler yapan DEM Parti’ye Diyarbakır Anneleri yanıt verdi. Anneler, "Siz önce dağa gönderdiğiniz binlerce Narin’in hesabını verin” dedi.

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Narin Güran cinayetini PKK'nın Meclis'teki uzantısı DEM Parti istismar etti. DEM Parti, Diyarbakır'da sokakları hareketlendirmeye çalıştı. "Hesabını soracağız" diyerek sözde Narin yürüyüşleri yapıldı.

DEM Parti’nin bu eylemine Diyarbakır anneleri tepki gösterdi. Evlat nöbeti tutan aileler DEM Parti’nin sahtekâr olduğunu ifade ederek halkı kışkırtmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

Evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın Narin için üzüldüklerini belirterek DEM Parti’ye seslendi. Süleyman Aydın, "DEM Partililer bence şehir merkezinde Narin’in hesabını soracaklarına dağa binlerce gönderdikleri çocuğun hesabını versinler, çıksınlar terör örgütü PKK’ya sorsunlar. Gencecik kızlarımızı, çocuklarımızı terör örgütü PKK’nın önüne atan bu DEM Partililer değil mi? Gelsinler bu kız çocuğu için de terör örgütü PKK’ya karşı yürüyüş yapsınlar. Yapamazlar, çünkü terör örgütü PKK’dan talimat almamışlar. Hiç kimse bunlara itibar etmesin." dedi.

Evladını terör örgütünün elinden kurtaran anne Ayşegül Biçer de DEM Parti ile terör örgütü arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Ayşegül Biçer, "Narin’in acısını en derinden hisseden biz anneler olarak binlerce kız çocuğumuzu katlettiniz, binlerce çocuğumuzu dağa, mağaralara, tecavüzlere, şiddete gönderen yine sizlersiniz. Siz Narin için yürüyüşe çıkıyorsunuz orada Jin Jiyan Azadi sloganları atıyorsunuz, 1835 gündür kapında feryat figan eden anneleri görmediniz, Siz hep yapmacık hep yalancısınız. Amacınız ortalığı karıştırmak." dedi.

Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ da DEM Parti’nin timsah gözyaşları döktüğünü belirtti. Mevlüde Üçdağ, "Bu DEM Parti binlerce Narin’in dağda olduğunu, gelsinler burada hesaplarını versinler, niçin dağda katlediliyor. Benim Narin’imi dağa götürüp öldürtüyorsun, burada Narin için yürüyüş yapıyorsun, sahte gözyaşları döküp de Narin için yürüyüş yapıyorsun. Gel buradaki Narin’lerin hesaplarını ver." dedi.

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