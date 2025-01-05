Yeni açılıma Vatan Partisi'nden tepki

Türkiye'ye dayatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başını çektiği açılıma karşı Vatan Partisi Balıkesir'in Havran ilçesinde açıklama yaptı. Havran İlçe Başkanı Ethem Dülgeroğlu, Türk milletinin bölünme projelerini bozguna uğratacağını söyledi.

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Türkiye'ye dayatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başını çektiği açılıma karşı Vatan Partisi Balıkesir'in Havran ilçesinde açıklama yaptı. Havran İlçe Başkanı Ethem Dülgeroğlu, Türk milletinin bölünme projelerini bozguna uğratacağını söyledi.

Balıkesir açılım mhp vatan partisi
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