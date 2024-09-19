Depremzedelerin sağlığı tehdit altında! Hatay'da konteyner kentte kanalizasyon patladı

Etraf pislik içinde. Kokudan durulmuyor. Depremzedeler burada yaşamaya mahkûm. Gidecek başka yerleri yok.

16 Şubat depremi unutuldu, mağdurlar bir başına kaldı. Depremzedelerin kanalizasyon sorunu bile çözülemiyor. Rögar kapağı bile yok. Üzerine tahta konulmuş.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Arkas Konteyner kentinde kanalizasyon patladı. Ancak onarılmadı. Vatandaş bir aydır çözüm bekliyor. Birçok kuruma başvurmuşlar ancak ilgilenen olmamış.

Bu koşullarda halk sağlığı büyük tehlike altında. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Tayfun Özbay, önemli uyarılarda bulundu.