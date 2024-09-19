Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! İşte Merkez Bankası'nın faiz oranı ile ilgili aldığı karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapıldı.

Ekonomi piyasalarının merakla beklediği toplantının ardından gözler Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen sekizinci toplantının ardından yapılan açıklamayla faiz oranı ile ilgili karar kamuoyuna duyuruldu.

Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz oranını artırdı mı? Merkez Bankası faiz oranını düşürdü mü? Merkez Bankası faiz oranını sabit mi bıraktı?

FAİZ ORANI BEŞ KEZ ÜST ÜSTE SABİT BIRAKILMIŞTI

2023'te yapılan genel seçimlerin ardından, yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e, yüzde 35’ten yüzde 40'a, yüzde 40'tan yüzde 42,5'a, yüzde 42,5'tan yüzde 45'e yükseltilmiş ve şubat ayında gerçekleştirilen toplantıda yüzde 45 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

21 Mart tarihinde yapılan toplantıda ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

25 Nisan, 23 Mayıs, 27 Haziran, 23 Temmuz ve 20 Ağustos'ta yapılan toplantılarda ise faiz oranında değişikliğe gidilmemesine karar verilmiş ve faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

FAİZ ORANI BİR KEZ DAHA SABİT BIRAKILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Başkan Fatih Karahan başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmasına karar verildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."