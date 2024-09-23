Barınma sorunu büyüyor! Kiracılar TÜİK'e dava açmaya hazırlanıyor

Türkiye’de barınma sorunu derinleşiyor. Antalya’da Kiracılar Platformu, ekonomik krizden zarar görmüş ve tahliye taathütnamesi ile barınma hakkı elinden alınmış vatandaşın sorunların çözümü için yeniden Ankara’ya gidecek. Platform sözcüleri, TÜİK’e dava açacaklarını duyurdu.

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Haber-Kamera: Hanife Yalçın

Alanlarda mücadele verdiler, seslerini duyurmak için Ankara’ya gittiler. Ancak bırakın çözümü, sorun daha da derinleşti. Kiracılar, yeniden başkent yollarına düşmeye hazırlanıyor.

Tahliye taahhütnamesi ile barınma hakkı elinden alınan vatandaşların sayısı artıyor.

Kiracılar Dayanışma Platformu, TÜİK’ten davacı olacak. Platform Sözcüleri Seda Kul ve Cengiz Kul, kalıcı çözümler için taleplerini sıraladı.

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