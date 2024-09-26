Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Elba Bant'ta grev başladı

Tekirdağ’da bulunan, Petrol İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Elba Bant Fabrikası'nda işçiler greve çıktı. Üretim durdu. Mayıs ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde ücret ve çalışma koşullarında işverenle anlaşamayan işçiler, "Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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Ekonomik kriz üretimi baltalıyor. Patronlar krizin faturasını işçiye kesmek istiyor. Emekçiler de grevle işverene karşılık veriyor.

Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Tekirdağ'daki Elba Bant fabrikasında mayıs ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 8 toplantı yapıldı. İşçilerin talepleri işveren tarafından kabul edilmedi. İşçiler greve çıktı.

2010'da ilk toplu iş sözleşmesinin imzalandığı işyerinde, 210 sendika üyesinin greve çıkmasıyla birlikte fabrikada üretim de durdu.

Petrol-İş Sendikasının Genel Başkanı Süleyman Akyüz’ün de katıldığı grev coşkuyla başladı. Süleyman Akyüz, ekonomik koşulların emekçileri her geçen gün daha da zora soktuğunun altını çizdi.

Üretim durmaması ve artması için her türlü özveriyi gösterdiklerini belirten işçiler, iş barışına zarar veren kişinin işveren olduğunu söyledi.

İşçiler, Elba Bant işvereniyle masaya oturana kadar greve devam edeceklerini duyurdu.

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