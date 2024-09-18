Nazlı Karakoyun için adalet

Hatay'da yüksekten düştüğü iddia edilen Nazlı Karakoyun'un duruşması görüldü. Karakoyun'un yakınları adliye önünde adalet istedi.

Karakoyun, 7 katlı apartmanın teras katından 7 Eylül 2023 tarihinde düşerek yaşamını yitirdi. Aynı gün gözaltına alınan eşi Umut Karakoyun tutuklandı. Hakkında “Eşi planlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Davanın ilk duruşması İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Umut Karakoyun tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracığıyla duruşmaya katıldı. Eşinin kendiliğinden düştüğünü savundu.

Nazlı Karakoyun'un annesi Kıymet Akıncı da Umut Karakoyun’dan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Kıymet’in talebini kabul etti. Mahkemede dinlenen çocuklar da annelerinin şiddet gördüğünü beyan etti.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve teknik deliller için duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.