As Plastik işçilerinin grevinde 7. gün
İstanbul'da kurulu As Plastik işvereni, greve çıkan işçilere sendikadan ayrılmaları takdirde ücretlerine yüzde 100 zam yapmayı teklif etti. İşverenin teklifini reddeden emekçiler, "Sendikayı kabul ettirene ve haklarımızı alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.
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İşveren "Sendika istemiyorum" diyerek toplu iş sözleşmesi masasından kalktı. 10 işçi işten çıkarıldı. Bunun üzerine çalışanlar As Plastik işyerinde greve başladı. İstanbul Hadımköy'deki fabrikada üretim durdu.
Fabrikasında sendika istemeyen işveren, işçileri tek tek aradı, "Sendikadan ayrılın maaşlarınıza yüzde 100 zam yapayım" dedi.
İşçilerin bu dayatmaya boyun eğmediğini söyleyen Petrol İş Sendikası As Plastik İşyeri Temsilcisi Savaş Çakmak, taleplerimiz karşılana kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.