CHP'de "para sayma" davası! Mahkeme ara kararını açıkladı

CHP’de para sayma görüntülerine ilişkin dava başladı. 2019 yılında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülerle ilgili davanın ilk duruşması, İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ve Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül ile birlikte 6 tutuksuz sanık katıldı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski belediye başkanları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'de izleyici olarak yer aldı.

Sanıklar dava dosyasındaki ifadelerinin doğru olduğunu ve aynen tekrar ettiklerini söyledi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamanın durdurulması talebinin reddini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazılarak CHP hakkında 2019'a ilişkin mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmetti.

Mahkeme, mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanıklardan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi için zorla getirilme kararı verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 29 Kasım'a ertelendi.

22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.