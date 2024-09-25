CHP'de "para sayma" davası! Mahkeme ara kararını açıkladı

CHP’de para sayma görüntülerine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı, mahkeme ara kararını açıkladı. AYM tarafından CHP hakkında 2019'a ilişkin olarak mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmedildi. Dava 29 Kasım'a ertelendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
CHP'de "para sayma" davası! Mahkeme ara kararını açıkladı
Yayınlanma:

CHP’de para sayma görüntülerine ilişkin dava başladı. 2019 yılında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülerle ilgili davanın ilk duruşması, İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ve Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül ile birlikte 6 tutuksuz sanık katıldı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski belediye başkanları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'de izleyici olarak yer aldı.

Sanıklar dava dosyasındaki ifadelerinin doğru olduğunu ve aynen tekrar ettiklerini söyledi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamanın durdurulması talebinin reddini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazılarak CHP hakkında 2019'a ilişkin mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmetti.

Mahkeme, mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanıklardan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi için zorla getirilme kararı verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 29 Kasım'a ertelendi.

22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sinan Ateş davasında bilirkişi raporunda çelişkili ifadelerSinan Ateş davasında bilirkişi raporunda çelişkili ifadelerGündem
chp dava mahkeme
Günün Manşetleri
Açıklama geldi
"Ukrayna'nın NATO üyeliği, heyecanla verilecek karar değil"
Fenerbahçe'den flaş karar
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
Can kaybı 41,495'e ulaştı
1 terörist etkisiz hale getirildi
'Batı'dan Türk şirketlerine tehdit ve şantaj devam ediyor!'
Erdoğan'ın, BM Genel Kurulunda bahsettiği ‘Barış İçin Birlik Kararı' nedir?
Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi, 18 kişi tutuklandı!
84 göçmen kaçakçısı yakalandı!
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor!
Altın uzmanı Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Şimdi çok erken" Altın uzmanı Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Şimdi çok erken"
Narin Güran soruşturmasında şok gelişme! Narin Güran soruşturmasında şok gelişme!
Birleşmiş Milletlerden Lübnan kararı Birleşmiş Milletlerden Lübnan kararı
Erdoğan'ın BM'deki konuşması sırasında salon boş muydu? Erdoğan'ın BM'deki konuşması sırasında salon boş muydu?