10 ülkeden acil ateşkes çağrısı! İsrail ve Lübnan gerilimi için 21 günlük ateşks çağrısı yapıldı

İsrail Lübnan hattında savaş devam ederken ateşkes çağrısı geldi. ABD ve Fransa öncülüğünde 10 ülke bir bildiri yayınlayarak 21 günlük acil ateşkes çağrısı yaptı. Lübnan ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı. İsrail ise ateşkes görüşmelerini reddetti.

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10 ülkeden acil ateşkes çağrısı! İsrail ve Lübnan gerilimi için 21 günlük ateşks çağrısı yapıldı
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İsrail’in Lübnanlı sivilleri hedef aldığı, Hizbullah’ın ise İsrail’in stratejik askeri hedeflerini vurduğu savaş devam ederken acil ateşkes çağrısı geldi.

Çağrıyı, ABD ve Fransa öncülük ettiği içinde Kanada, Almanya, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Japonya’nın da olduğu 10 ülke yaptı.

Ortak açıklamada, diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedildi. “Bu nedenle diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ÇAĞRIYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Lübnan Başbakanı Necip Miktati, 21 günlük acil ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Miktati, en önemli şeyin Tel Aviv’in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.

İSRAİL'DEN 21 GÜNLÜK ATEŞKESE RET

Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun üç haftalık bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği iddia edildi. Bu kapsamda da Netanyahu’nın bir bakanı görevlendirdiği öne sürüldü. Ancak çok geçmeden bu iddia Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamayla yalanlandı. Açıklamada, söz konusu haberlerin doğru olmadığı, Netanyahu’nun yeni saldırılar için orduya talimat verdiği belirtildi.

BMGK LÜBNAN İÇİN TOPLANDI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de “Orta Doğu’daki Durum” başlığında bir toplantı yaptı. Bu toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, Lübnan’ın cehenneme dönüşme riski olduğunu bildirdi.

“Lübnan uçurumun kenarında” diyen Guterres, bu ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Lübnan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirten Guterres, Lübnan’ın bir başka Gazze olmasının göze alınamayacağını ifade etti.

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