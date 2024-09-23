TÜRK-İŞ'ten iş bırakma kararı! Emekçiler yurt genelinde 1 saat iş durduracak

Hükümetin uyguladığı ekonomi programı milyonlarca emekçiyi zora sokuyor. Türkiye'nin en büyük işçi Konfederasyonu TÜRK-İŞ, yarın yurt genelinde bir saat iş bırakacak. Ayrıca konfederasyon, hayat pahalılığına karşı yeni eylem planları açıklayacak.

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TÜRK-İŞ'ten iş bırakma kararı! Emekçiler yurt genelinde 1 saat iş durduracak
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Hayat pahalılığına karşı meydanlara inen Türk-İş yarın da iş yerlerinden ses yükseltecek.

Türkiye'nin en büyük işçi Konfederasyonu TÜRK-İŞ, hükümetin ekonomide uyguladığı politikalara karşı yarın yurt genelinde bir saat iş bırakma kararı aldı.

Sabah mesai başlama saatinde iş yerleri önünde yapılacak kitlesel basın açıklamalarının ardından bir saatlik oturma eylemi yapılacak.

Türk-iş İstanbul Bölge Temsilcisi Halil Fakı Erdal, yeni eylem planları açıklayacaklarını da kaydetti.

Halil Fakı Erdal, "26 Ağustos'ta Çerkezköy'de, eylülün 3'ünde Zonguldak'ta miting düzenledik. Yarın, 24 Eylül'de iş yerlerinin önünde 1 saatlik oturma eylemi yapılacak. Bu hayat pahalılığına artık yetişemez olduk. Kıdem tazminatımızın tavanının yükselmesini istiyoruz. Bununla ilgili eylem kararlarımız devam edecek." dedi.

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