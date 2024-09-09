Karkamış'ta kamyoncular kontak kapattı

Gaziantep’in Suriye’ye sınır ilçesi Karkamış’ta çalışan kamyon şoförleri kontak kapattı. Suriye’nin Cerablus ilçesindeki yerel yönetimden şikayetçi olan yaklaşık bine yakın şoför kendilerine zorla mazot satıldığını iddia etti.

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Gaziantep’in Karkamış ilçesinden Suriye’nin kuzeyine yük taşıyan bine yakın kamyoncu kontak kapattı, çalışmayı durdurdu. Türkiye kontrolündeki Suriye’nin Cerablus ilçesine taşımacılık yapan kamyoncular, bu kentteki Suriyeli muhalifler tarafından kendilerine zorla mazot satıldığını iddia etti.

Şoförler, Cerablus’taki uygulama nedeniyle evlerine ekmek götüremediklerine belirtti.

İstenilen mazot alınmadığı zaman başka dayatmalarla karşı karşıya kalındığını ifade eden şoförler, sorunun sadece Cerablus’ta yaşandığına dikkat çekti.

Türkiye’nin 250 litre mazot alma hakkı tanıdığını belirten şoförlerden Fatih Kılıçparlar fazla mazot nedeniyle kaçakçı durumuna düştüklerini de kaydetti.

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