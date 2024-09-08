Tunceli'de 4 asker şehit oldu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşı şehit oldu.

Tunceli'de 4 askerin şehit olmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.