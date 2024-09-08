Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı! Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde hava harekâtı gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı! Teröristler etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristleri teker teker etkisiz hale getiriyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde başarılı bir hava harekâtı gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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