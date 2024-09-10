Aydın'da süt maliyetin altına satılıyor
Firmalar, Süt Konseyi'nin verdiği karara uymuyor. Süt üreticiden 14 lira 65 kuruşa değil de 1-2 lira altına alınıyor. Özellikle küçük aile işletmeleri büyük zarar ediyor. Aydın Süt Üreticileri Birliği'nin de her geçen gün üye sayısı düşüyor.
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Süt Konseyi 14 lira 65 kuruş fiyat belirledi. Firmalar buna uymadı... Aydın'da süt üreticiler zararda.
Aydın Nazilli'de sütün maliyeti 17 lira. Üreticinin satış fiyatı ise 12-14 lira arasında.
Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, her geçen gün kooperatif ortağı sayısının düştüğünü söylüyor.
Çiftçi artan girdi maliyetleri karşısında artık üretim yapmakta zorlanıyor.
Önümüz kış, çiftçi desteklerin artırılmasını ve zamanında ödeme yapılmasını talep ediyor.