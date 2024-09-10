DMD hastaları tedavi için bir umut istiyorlar! Sağlık Bakanlığı önünde eylem

DMD hastaları tedavi için umut arıyor. Kalıtsal DMD hastaları ve aileleri tedavi talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Hastalığın kesin bir tedavisi yok. Ancak aileler FDA’dan yeni onay almış gen tedavisini almak istiyor. Fakat yurt dışında geliştirilen bu tedavinin ücreti ateş pahası...

Hasta ve hasta yakınları, 3 milyon doları aşan gen tedavisinin bakanlık tarafından karşılanmasını talep ediyor.

DMD hastalığıyla mücadele eden çocuklar yalnızca hastalıkla değil zamanla da savaşıyor. 8 yaşından sonra hızla yayılan kas hastalığına sahip çocuklar 11 yaşına geldiğinde yürüyemeyecek duruma geliyor.

Şimdi ailelerin gözü kulağı bakanlıktan gelecek olumlu yanıtta...