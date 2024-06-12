Keneyi hafife almayın! Enfeksiyon Hasatlıkları Uzmanı Profesör Doktor Alper Şener uyardı

Bahar ve yaz aylarının korkulu rüyası keneleri hafife almamak gerekiyor. Son olarak Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti. Peki kenelerden nasıl konulabiliriz? Neler yapılabilir? Enfeksiyon Hasatlıkları Uzmanı Profesör Doktor Alper Şener merak edilen sorulara yanıt verdi...

Editör: Lale Delidağ

İlk olarak Kongo’da görülen, daha sonra Kırım’da ortaya çıkan ölümcül keneler 2000'li yılların başında Tokat ve Sivas bölgelerinde tespit edildi. Ancak şimdi bütün bölgeye yayıldı.

Kene nedenli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti. 22 pozitif vaka var. Özellikle tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları kene vakaları açısından risk oluşturuyor. Belirtilerini enfeksiyon hasatlıkları uzmanı profesör doktor Alper Şener anlattı.

Kene ısıran bir kişi değerlerine bakıldıktan sonra riskli ise yatarak tedavi ediliyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin ne yazık ki bir ilacı ve aşısı yok. Piknik alanlarında kapalı giysiler tercih edilmeli büyük önem taşıyor. Vücutta tespit edilen kenenin elle çıkarılmaması ve üzerine bir şey sürülmemesi gerekiyor.

Profesör doktor Alper Şener, kenenin yanı sıra Lyme hastalığına da dikkat çekti.

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