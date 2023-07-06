Kene vakalarında artış! Uzmanlar uyardı

Kurban Bayramı'nın ardından artış görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı. Temmuz sonuna kadar kene vakalarının artması beklenirken uzmanlar da vatandaşları uyardı...

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Yaz ayları geldi, kene vakalarında artış başladı.

Kurban bayramıyla birlikte artış görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı, temmuz sonuna kadar artışların olacağını kaydetti.

Peki, artış beklenen kene vakalarına karşı kimler daha dikkatli olmalı?

Hastalığın kuluçka süresi ilerledikçe sağlık durumu tehlikeye girebiliyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Başak hastalığın belirtilerini anlattı..

Vatandaşlar belirtileri tespit ettiğinde ise ivedilikle sağlık kuruluşlarına başvurmalılar.

Hastalığın seyri vakadan vakaya değişiklik gösterdiği için tedavi yöntemleri değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kene

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