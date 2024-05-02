Hasan Öztürk'ten"CHP ile uzlaşı" isteyen AK Partlilere eleştiri

Hasan Öztürk, 7 Haziran 2015 Yerel Seçimleri sonrası yaşananların bugün de tekrar ettiğini söyleyerek:

"7 Haziran sonrasının bir benzeri 31 Mart sonrasında oluyorsa… Ya da Ak Parti’de neler oluyor Bu bir yerel seçim olmasına rağmen sanki 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra yaşananların bir benzerini yaşıyor Ak Parti farkında mısınız?

7 Haziran’da oluşan Meclis aritmetiğine göre Ak Parti tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde edememişti. Yüzde 41 ile birinci partiydi ama tek başına hükümet kurma çoğunluğu yoktu.

Ak Parti’de dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da içinde olduğu bir grup, “Toplumda birikmiş olan gazın, CHP ile kurulacak ‘Büyük Koalisyon’ ile atılabileceği”ne inanıyordu.

Medyada da bu görüşü savunan epeyce bir kalemşor vardı!" ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN DÖNEMİ BİTTİ BİZİM DÖNEMİMİZ BAŞLADI"

Öztürk yazısının devamında: "Seçimin ertesi günü yazdığımız ve 9 Haziran 2015’te Star gazetesinde yayınlanan yazımızda, “Ak Parti olmayanı göstermeli” dedik. “Becerebiliyorlarsa muhalefetin hükümet kurmasını, Ak Parti’nin ise hiçbir koalisyonun içinde yer almaması gerektiğini” söyledik. O yazıya Ak Parti içinden çok büyük tepki geldi. Hatta, “Yazını ikinci bir yazı ile tadil edersen iyi olur. Zira Ak Parti’nin tek başına hükümet olma dönemi bitti” diye uyarılar da aldık.

O günden sonra yine “koalisyonlara karşı” yazılar yazdık. Davutoğlu ve arkadaşları CHP’nin o günkü Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibiyle uzun süre “istikşafi” görüşmeleri yaptı fakat hükümet kurmayı başaramadı.

Aynı tarihlerde muhalefette yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Başbakanlık” teklifi bile yapıldı. Hatta, DEM’in o günkü ismi BDP tarafından Bahçeli’ye “dışarıdan destek” sözü bile verildi.

Sonuçta, Türkiye bir erken seçime gitti ve Ak Parti bu kez yüzde 49.5 ile tek başına iktidar oldu.

Yine 7 Haziran seçim sürecinde “Erdoğan sahaya indikçe Ak Parti’nin oyları düşüyor” yorumlarını yapanlar yine Ak Parti içindeki bazı kesimlerdi. O dönem kayıt düştüğümüz bir gerçeği de hatırlatıp bu güne gelelim.

“Erdoğan dönemi bitti. Bizim dönemimiz başladı” diyen Ak Parti Milletvekillerinin sesleri Meclis koridorlarında yankılanıyordu. Ve, “Erdoğan’ı Beştepe’ye hapsetmek isteyenler” yine Ak Parti’nin içindeki bir gruptan başkası değildi. Köprünün altından çok sular aktı. O isimler Ak Parti’den tasfiye oldu. O kalemşorlar, bugün en şedid muhalif kalemlere dönüştü." dedi.

"CHP İLE UZLAŞI TOPLUMUN GAZINI ALIR"

"O günleri hatırlatmamızın bir nedeni var. Bugün 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sanki Ak Parti ve MHP’nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybetmiş gibi davranan Ak Partililer var. Farkında mısınız? Yine, sanki 7 Haziran seçim sonuçlarından sonra “Toplumda büyük bir gaz oluştu, CHP ile Büyük Koalisyon kuralım” diyenlere benzer bir şekilde, “Yerel seçimler sonrasında bir yumuşama iklimi oluşturalım. Bunun yolu Anayasa değişikliğini CHP ile birlikte yapmaktır. CHP ile uzlaşı, toplumdaki gazı alır” diyen Ak Partililerin şu anda aktif olarak rol alıyor." ifadelerine yer verdi.