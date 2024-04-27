Doğu Perinçek: "Türkiye Ak Parti - CHP Koalisyonuna hazırlanıyor..."

İzmir Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalayan Perinçek, "Türkiye nereye gidiyor?" söyleşinde konuştu. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin analizlerini haritalar üzerinde anlatan Perinçek, Vatan Partisi’nin hazırladığı Milli Devlet Bildirgesini açıkladı.

TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzkitap Festivali'nde okurlarıyla bir araya geldi. Kitaplarını imzalayan Perinçek İzmirlilerle buluştu. Perinçek 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirtti.

AK PARTİ -CHP KOASLİSYONU

Partisinin Milli Devlet Bildirgesini ilk kez kamuoyuna sunan Perinçek, “Amerika yeni dönemde Türkiye’yi AK Parti-CHP koalisyonuna hazırlanıyor” dedi. Perinçek konuşmasında yeni koalisyonun temel amacının AK Parti’yi Amerika’nın maşa örgütleri PKK ve FETÖ’yle yeniden buluşturmak olduğunu belirtti.



Türk Devletinin zaaf içinde olduğunu vurgulayan Perinçek, Türkiye’nin en temel meselesi “Güçlü Devlet, Güçlü Hükümet, Güçlü Ordu ve Örgütlü Millet” dedi.



Söyleşinin ardından etkinliğe katılanlara Milli Devlet Bildirgesi dağıtıldı.



