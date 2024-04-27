Diyarbakır Anneleri'nden Yargıtay'a: "Delil biziz!"

Acıları da mücadeleleri de ortak. Çocukları Dem Parti aracılığıyla PKK'ya götürüldü. Hükümetin, Anayasa Mahkemesi'nin adım atmasını bekliyorlar. Sabırları kalmadı.

HDP'ye açılan kapatması davası tıkandı. Süreç ilerlemiyor. Belediyeler de yerel seçimlerde PKK'nın uzantısı Dem Parti'ye armağan edildi. Aileler artık sonuç almak istiyor. Gerekirse bu nöbet çadırı Ankara'ya taşınacak.

"DELİL DE KANIT DA BİZİZ!"

Yargıtay Başsavcılığı DEM Parti’yi kapatmak için suç niteliği taşıyan eylemleri araştırıyor. Aileler "en sağlan kanıt da belge de biziz" diyor.



Aileler Dem Partili Belediyeler aracılığıyla çocukların dağa götürülmesinden endişe duyuyor.



Diyarbakır aileler belediye imkanların yine Kandil için kullanılacağını söylüyor, yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.



