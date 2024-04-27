Diyarbakır Anneleri'nden Yargıtay'a: "Delil biziz!"
Yargıtay Başsavcılığı, DEM Parti’yi kapatmak için suç niteliği taşıyan eylemleri araştırıyor. Başsavcılığı'nın bu adımına karşılık Diyarbakır'daki aileler, "delil biziz, 375 aile Dem Parti'nin kaçırdığı çocuklarını arıyor" dedi. Aileler gerekirse Anayasa Mahkemesi önünde de çadır kuracağını açıkladı
Acıları da mücadeleleri de ortak. Çocukları Dem Parti aracılığıyla PKK'ya götürüldü. Hükümetin, Anayasa Mahkemesi'nin adım atmasını bekliyorlar. Sabırları kalmadı.
HDP'ye açılan kapatması davası tıkandı. Süreç ilerlemiyor. Belediyeler de yerel seçimlerde PKK'nın uzantısı Dem Parti'ye armağan edildi. Aileler artık sonuç almak istiyor. Gerekirse bu nöbet çadırı Ankara'ya taşınacak.
"DELİL DE KANIT DA BİZİZ!"
Yargıtay Başsavcılığı DEM Parti’yi kapatmak için suç niteliği taşıyan eylemleri araştırıyor. Aileler "en sağlan kanıt da belge de biziz" diyor.
Aileler Dem Partili Belediyeler aracılığıyla çocukların dağa götürülmesinden endişe duyuyor.
Diyarbakır aileler belediye imkanların yine Kandil için kullanılacağını söylüyor, yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi