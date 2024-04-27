İngiltere'de binlerce kişi Filistin için sokaklarda

İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanlarda buluştu.

İngiltere'de binlerce kişi Filistin için sokaklarda
Editör: Yağmur Biçen

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi yüz binlerce kişinin katıldığı, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla 12'nci kez ulusal yürüyüş düzenlendi.​​​​​​​

İngiltere'de binlerce kişi Filistin için sokaklarda - Resim : 1


Başkentteki parlamento binasının önünde başlayan yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar, siyonizm karşıtı Yahudiler, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan çok çeşitli gruplar katıldı. Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill ile Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da katılımcılar arasında yer aldı.

"GAZZE'DE SOYKIRIM VAR!"

"Gazze'de soykırım var" ve "İsrail terör devleti" yazılı pankartlar taşıyarak "İsrail işgaline son ver", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, parlamentodan şehrin simge mekanlarından Hyde Park'a doğru yürüdü.

Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca İsrail'in Gazze'deki "soykırım" suçlarına ortak olmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti ve İsrail'e silah satışına son verilmesini istedi.

Tekirdağ'da fabrikada yangın!Tekirdağ'da fabrikada yangın!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ingiletere # filistin # gazze
Çok Okunanlar
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
3 Mayıs'a dikkat!
3 Mayıs'a dikkat!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
"Türkiye'nin 400-500 milyar doları yurt dışından getirilmeli"
"Türkiye'nin 400-500 milyar doları yurt dışından getirilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendi! Talep Türkiye'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendi! Talep Türkiye'den geldi
Öne Çıkanlar Dünya Gençliği Ayakta! ABD ve İsrail'e Küresel İntifada! | ULUSAL HABER Dünya Gençliği Ayakta! ABD ve İsrail'e Küresel İntifada! | ULUSAL HABER 3 Mayıs'a dikkat! 3 Mayıs'a dikkat!