İngiltere'de binlerce kişi Filistin için sokaklarda

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi yüz binlerce kişinin katıldığı, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla 12'nci kez ulusal yürüyüş düzenlendi.​​​​​​​



Başkentteki parlamento binasının önünde başlayan yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar, siyonizm karşıtı Yahudiler, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan çok çeşitli gruplar katıldı. Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill ile Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da katılımcılar arasında yer aldı.

"GAZZE'DE SOYKIRIM VAR!"

"Gazze'de soykırım var" ve "İsrail terör devleti" yazılı pankartlar taşıyarak "İsrail işgaline son ver", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, parlamentodan şehrin simge mekanlarından Hyde Park'a doğru yürüdü.

Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca İsrail'in Gazze'deki "soykırım" suçlarına ortak olmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti ve İsrail'e silah satışına son verilmesini istedi.